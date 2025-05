Textor celebra classificação do Botafogo com um a menos: ‘História se repete’

Com um a menos após a expulsão de Jair no primeiro tempo, o Botafogo voltou a esbanjar dedicação e bateu a Universidad de Chile, no Nilton Santos, por 1 a 0. Assim, com o resultado, a equipe carioca garantiu a vaga nas oitavas da Libertadores para delírio de John Textor. Dono da SAF alvinegra, o empresário relembrou que o time venceu esta competição em 2024, também após uma expulsão no início, diante do Atlético-MG.

“O Botafogo se classificou na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025 com desempenho espetacular, após sofrer expulsão aos 27 minutos. A história se repete! OK, homens, não vamos ficar muito bons nesta coisa de 10 contra 11!”, disse Textor.

Em campo, o Alvinegro teve que superar as adversidades novamente para assegurar a vaga, com direito a presença de Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira. Diante de sua torcida, viu Jair ser expulso logo no primeiro tempo, quando a partida estava empatada.

Mesmo assim, o time foi até mais perigoso que o adversário em diversos momentos. Igor Jesus, por sinal, foi o principal destaque, com arrancadas fulminantes, que deixaram os defensores para trás. O atacante, inclusive, foi o autor do gol da classificação, de cabeça, ao demonstrar oportunismo na área.

Por fim, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (1), diante do Santos, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Em seguida, na quarta-feira (4), os comandados do técnico Renato Paiva medem forças com o Ceará, no Nilton Santos, às 20h (de Brasília), em jogo adiado pela 10ª rodada.

