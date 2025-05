Mário elogia atuação do Fluminense no clássico: ‘Se jogar assim, vai bater lá em cima’

Mário Bittencourt no vestiário do Fluminense após a vitória, de virada, sobre o Vasco - (crédito: Foto: Reprodução/FluTV)

O Fluminense divulgou o vídeo de bastidores da vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o presidente do clube, Mário Bittencourt discursou aos jogadores no vestiário, logo após a vitória diante do arquirrival e esbanjou confiança.

Para o mandatário, o time “engoliu” o adversário e que se repetir tal atuação pode alçar voos maiores ao longo da temporada. Assim, com o triunfo, a equipe carioca chegou aos 17 pontos e ocupa, no momento, a 5ª colocação da competição, a cinco do líder Palmeiras.

“A gente sabe que, se a gente jogar como jogou hoje, a gente vai bater lá em cima no Brasileiro e para ser campeão. Não estou falando da bola só, não, tô falando do ‘c…..’. Tomamos gol na frente e ganhamos o jogo no culhão. Vocês jogaram pra c*, correram para c*. Engoliram os caras. Vocês coroaram a gente com essa vitória linda. A gente lá de cima viu o que foi feito. Então, assim, não é porque vocês ganharam, é porque lutaram pra c* e honraram tudo que a gente falou antes do jogo, isso aqui ser uma guerra, um clássico, e a torcida agora está feliz para c, vão passar uma semana f*”, disse.

Comandante convoca torcida para decisão

O Tricolor mede forças, nesta quinta-feira (29), com o Once Caldas-COL, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Antes da celebração dos jogadores diante do Cruz-Maltino, o técnico Renato Gaúcho fez questão de convocar a torcida para o duelo decisivo.

Em campo, o Flu necessita da vitória para terminar o Grupo F na primeira colocação. Em caso de tropeço, a equipe ficará em segundo e terá que disputar o playoff (que antecede as oitavas de final do torneio) contra um dos terceiros colocados das chaves da Libertadores.

“Desde já gostaria de chamar o nosso torcedor na próxima quinta-feira, tem que lotar o Maracanã e fazer muita pressão para que a gente também faça pressão e conquiste mais um objetivo que é classificação. Hoje eles nos apoiaram o tempo todo. Sei que é ano de eleição, mas não o torcedor não têm que vir para vaiar. Acho que hoje o grupo deu mais uma prova que o torcedor tem que confiar o tempo todo. Será um jogo difícil, um jogo tenso”, frisou.

