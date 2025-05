Mano deve preservar titulares do Grêmio contra o Sportivo Luqueño

Em meio ao cenário de irregularidade na temporada e jogos decisivos em sequência, o Grêmio terá um compromisso mais tranquilo, nesta quinta-feira (29). Afinal, o Tricolor Gaúcho terá apenas um jogo protocolar contra o Sportivo Luqueño, do Paraguai, pela sexta e última rodada do Grupo D da Sul-Americana. Com vaga assegirada nos play-offs, o técnico Mano Menezes disse que poupará dois titulares: o zagueiro Kannemann e o meio-campista Villasanti .

Com isso, as principais mudanças no time serão no setor defensivo. Isso porque, um dos zagueiros e o lateral-esquerdo serão diferentes em comparação ao jogo anterior, a vitória sobre o Bahia, no domingo passado (25), pelo Brasileirão. A dupla de zaga passará a ser formada por um destro e um canhoto.

Grêmio terá três alterações no setor defensivo

Anteriormente, Kannemann e Wagner Leonardo, dois defensores que têm a preferência pelo pé esquerdo, estavam entre os 11 iniciais. O provável substituto do argentino será o zagueiro Gustavo Martins. Portanto, a expectativa é de que haja uma improvisação de Ronald na lateral direita com a escassez de opções pela lesão das três peças doe elenco que jogam na posição. A princípio, os dois eram cotados para brigar pela titularidade da posição.

A lateral esquerda também terá mudança, o ocorre frequentemente. Afinal, Marlon não pode jogar pelo Grêmio na fase de grupos da Sul-Americana. Tal situação se explica pelo fato do camisa 23 já ter disputado esta etapa da competição pelo Cruzeiro, que ainda é dono dos seus direitos econômicos. Com isso, Lucas Esteves voltará a ser titular.

Tal estratégia visa priorizar os últimos jogos do Campeonato Brasileiro antes da parada para a realização do Mundial de Clubes. O Grêmio terá o Juventude e o Corinthians como adversários no torneio. Neste cenário, a principal missão é se afastar da zona de rebaixamento.

