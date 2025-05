Mauro Galvão aponta principal desafio de Ancelotti na Seleção

Ídolo de Vasco, Botafogo, Grêmio e Inter, Mauro Galvão acredita que o maior desafio do técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção seja fazer a equipe jogar como o Real Madrid. O ex-zagueiro do Brasil deu uma longa entrevista ao ‘Museu da Pelada’, ao lado do presidente da Suderj, Marcos Santos.

“É preciso saber separar o Ancelotti do Real e, agora, o da seleção. Porque uma coisa é treinar um time forte e que conta com os melhores jogadores do mundo. Outra, totalmente diferente, é trabalhar com o material humano que se tem à disposição. Esse vai ser o desafio dele, criar uma engrenagem em que as peças escolhidas façam as coisas funcionarem com muita disciplina e obediência tática. A seleção brasileira de Ancelotti vai ter que jogar como o Real Madrid, senão não vai funcionar”, analisou o ex-zagueiro.

A entrevista aconteceu no Museu da Suderj, no Centro. Os pés de Mauro Galvão, aliás, estão eternizados no local. Ele disputou a Copa do Mundo de 1990 e conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de 1984. Além disso, o ex-zagueiro também levantou o troféu da Copa América em 1989.

A estreia de Ancelotti, aliás, será contra o Equador, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Posteriormente, terá pela frente o Paraguai, no dia 10, às 21h45 (também de Brasília), na Neo Química Arena. Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

