Vasco comemora decisão da Fifa sobre transfer ban: ‘Precedente importante’

O Vasco obteve uma vitória importante na Fifa ao conseguir reverter o transfer ban e ficar apto a inscrever jogadores na próxima janela de transferências. Nesse sentido, a entidade reconheceu a soberania da Lei Brasileira, ao fazer valer a Recuperação Judicial. A diretora jurídica da SAF comemorou o fim da punição e citou ser um precedente importante para o futuro. A informação é do portal “ge”.

“A decisão trata-se de um importante precedente, que poderá ser utilizado em situações futuras, reforçando ainda mais a nossa posição. Além disso, nos dá tranquilidade para continuar cumprindo a legislação brasileira, sem a necessidade de constantes disputas ou recursos”, disse Bianca Reis, diretora jurídica da SAF do clube, ao “ge”.

“É a primeira decisão em que a Fifa, acolhendo a tese do Departamento Jurídico do Vasco, reconhece a soberania da Lei Brasileira em matéria de Recuperação Judicial. Essa segurança jurídica se traduz no reconhecimento de que a lei está sendo devidamente cumprida, sem surpresas, e nos permite seguir em frente com confiança”, completou.

Antes mesmo da medida, o clube estava otimista por fazer valer a legislação brasileira no caso. Isso porque o Cruz-Maltino se sentiu protegido pela lei, sobretudo caso outros clubes entrem com processo exigindo pagamento de dívidas. Recentemente, o Newell’s Old Boys exigiu o pagamento de valores referentes a Sforza, ainda na época da 777 Partners.

Recuperação Judicial como conquista da gestão

O Cruz-Maltino acredita que a Recuperação Judicial seja uma das grandes conquistas da gestão de Pedrinho. Por causa dela, por exemplo, o clube conseguiu essa vantagem em relação ao transfer ban, visto que não pode realizar pagamentos a credores fora do escopo processual.

A punição aconteceu no dia 19 de maio era referente à contratação de Adson, que pertencia ao Nantes, da França. Ele chegou em janeiro do ano passado por 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões na cotação da época, R$ 31,7 milhões na atual).