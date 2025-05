Virou assunto! Novo presidente da CBF, Samir Xaud, é casado há 20 anos com primeira namorada

Tudo novo na Confederação Brasileira de Futebol! Além de um novo técnico, Carlo Ancelotti, a entidade também possui um novo presidente, Samir Xaud. Aliás, o mandatário vem sendo assunto nas redes sociais.

Com 1,90m de altura, vestido com um terno azul, ele roubou a cena na apresentação do novo treinador na última segunda-feira (26). Assim, foi parar em vários perfis de fofoca e memes nas redes sociais.

A beleza de Samir Xaud chamou a atenção de internautas. O novo presidente da CBF, que já foi até goleiro, é casado com Natália Lopes Xaud, sua primeira namorada. Aliás, os dois completam 20 anos de casado no próximo dia 15 de julho e tem três filhos.

A família, portanto, mora em Boa Vista, capital de Roraima. O casal já foram sócios numa empresa de bem-estar, ou seja, trabalharam juntos. Atualmente, Natália é assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado. Eles ainda possuem uma curiosidade: nasceram no mesmo dia, 25 de fevereiro.

No entanto, o casal gosta de manter a vida pessoal reservada. Dessa forma, Natália mantém seu perfil no Instagram trancado e só aceita conhecidos. Enquanto Samir, que também fechou o pessoal dele e deixou um segundo perfil aberto ao público.

Samir Xaud: novo presidente da CBF

Samir Xaud foi o presidente eleito por aclamação da CBF no domingo (25). Logo após assinar a ata e assumir oficialmente o cargo, na sede da confederação, ele fez seu discurso e afirmou que ocorrerá uma grande renovação na entidade.

Entre suas metas está a redução dos Estaduais. Entretanto, sem tirar a valorização e a importância desses torneios, que são a base do futebol brasileiro. Dessa forma, a mudança faz parte de um dos principais objetivos de sua gestão: a adequação do calendário. Além disso, Samir destacou como prioridades o fair play financeiro, o aperfeiçoamento da arbitragem e o fortalecimento do futebol feminino.

