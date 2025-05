Gerson é relacionado para jogo do Flamengo na Libertadores

Capitão, Gerson está liberado pelo Flamengo para enfrentar o Deportivo Táchira (Venezuela), nesta quarta-feira (28), pela Libertadores, às 21h30 (de Brasília). O jogador realizou testes e foi aprovado, sendo liberado para o técnico Filipe Luís utilizá-lo na partida do Maracanã. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Gerson era dúvida para a partida, porque sofreu uma leve inflamação no joelho esquerdo na vitória do Flamengo no último domingo contra o Palmeiras por 2 a 0, em São Paulo, no último domingo. Ele fez tratamento intensivo com com fisioterapia, no Ninho do Urubu.

Caso ainda não esteja em plenas condições de atuar por 90 minutos, o técnico Filipe Luís, afinal, também pode optar por começar com Allan no meio de campo. O volante, inclusive, retorna a equipe nesta quarta-feira (28) após se recuperar de lesão na coxa sofrida no duelo com o Bahia, pelo Brasileirão.

Gerson é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. No total, em 2025, ele entrou em campo em 23 jogos, anotou um gol e deu cinco assistências. Por conta disso, foi um dos convocados para a Seleção Brasileira para as próximas rodadas das Eliminatórias.

A equipe do Flamengo precisa de uma vitória para avançar para as oitavas de final da Libertadores. Caso empate, o Fla vai depender de uma derrota da LDU para o Central Córdoba, na altitude de Quito.

