São Paulo emite nota e presta apoio a Bobadilla, acusado de xenofobia

O São Paulo emitiu uma nota, na tarde desta quarta-feira (28/5), posicionando-se sobre o caso do volante Damián Bobadilla. O Tricolor disse que está acompanhando atentamente a apuração dos fatos pelas autoridades competentes e está colaborando integralmente com as investigações em curso.

Além disso, o São Paulo também disse em nota que Bobadilla ”ao longo de sua carreira, não apresentou histórico de conduta disciplinar negativa” e ressaltou o profissionalismo do atleta. O clube também afirmou que vai aplicar medidas educativas ao paraguaio, que serão conduzidas pela área de compliance do Tricolor.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube, por meio desta nota oficial, reafirma seu compromisso com os princípios de respeito, igualdade e inclusão, pilares fundamentais que norteiam suas atividades esportivas e institucionais. Em face dos acontecimentos ocorridos durante a… pic.twitter.com/kMGwcEy2ya — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 28, 2025

Aliás, o episódio aconteceu na reta final de partida, quando o São Paulo comemorava o segundo gol, marcado por Luciano. Bobadilla e Navarro discutiram e o jogador do Talleres ameaçou deixar o jogo. Assim, o venezuelano começou a chorar muito e precisou estar sendo acalmado pelos companheiros. O árbitro e alguns jogadores do São Paulo também ajudaram para ele seguir em campo.

Bobadilla emitiu um comunicado nas suas redes sociais também na tarde desta quarta-feira, dizendo que acabou sendo ofendido primeiro, mas reagiu mal e pediu desculpas.

“Foi um jogo muito quente, um clima tenso durante todo o jogo. Depois do nosso segundo gol, tive uma troca de palavras com o jogador do Talleres, onde fui ofendido primeiro, ele também me tratou com desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém, mas durante aquele momento quente acabei reagindo mal. Queria me desculpar publicamente e pedirei desculpa se encontrá-lo pessoalmente. Desculpas e abraço a todos”, disse Bobadilla, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Veja a nota do São Paulo na íntegra

O São Paulo Futebol Clube, por meio desta nota oficial, reafirma seu compromisso com os princípios de respeito, igualdade e inclusão, pilares fundamentais que norteiam suas atividades esportivas e institucionais.

Em face dos acontecimentos ocorridos durante a partida contra o Club Atlético Talleres, válida pela CONMEBOL Libertadores, o Clube informa que está acompanhando atentamente a apuração dos fatos pelas autoridades competentes, colaborando integralmente com as investigações em curso.

O São Paulo FC reitera que repudia veementemente qualquer manifestação de discriminação, preconceito ou intolerância, seja ela de natureza racial, étnica, nacional ou de qualquer outra forma.

O Clube permanece à disposição das autoridades e das entidades esportivas para quaisquer esclarecimentos adicionais. Além disso, reforça seu compromisso contínuo com a promoção de um ambiente esportivo pautado pelo respeito mútuo e pela dignidade humana.

Em relação ao nosso atleta Bobadilla, que, ao longo de sua carreira, não apresentou histórico de conduta disciplinar negativa – ao contrário, sempre pautou sua trajetória pelo profissionalismo – entendemos ser fundamental que o Clube ofereça suporte institucional. O Clube providenciará que ele seja devidamente orientado por meio de medidas educativas que serão conduzidas pela área de compliance.

