Lucca apresenta melhora e pode defender o São Paulo na Fonte Nova

O técnico Zubeldía, do São Paulo, espera contar com o retorno de Lucca no jogo contra o Bahia, neste sábado (31), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, casa do Tricolor de Aço. O jovem se recupera de uma entorse no tornozelo direito, sofrida na partida contra o Grêmio.

Lucca vem sendo bem aproveitado no time profissional do São Paulo. No entanto, a lesão deixou o local bastante inchado, exigindo tratamento em dois períodos no CT da Barra Funda. Por conta disso, ele desfalcou o Tricolor Paulista em três jogos consecutivos: Náutico, Mirassol e Talleres.

Zubeldía também enfrenta outros desfalques. Alisson e André Silva receberam o terceiro cartão amarelo na partida anterior, contra o Mirassol, e estão suspensos da partida na Fonte Nova. Diante do Talleres, pela Libertadores, o São Paulo chegou a ter 11 desfalques, incluindo Lucca.

Veja a lista de ausências do São Paulo contra o Talleres

Alisson (suspenso)

Ruan (dores no joelho)

Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito)

Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar)

Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo)

Ferreira (lesão na fáscia plantar do pé esquerdo)

Igor Vinícius (lombalgia)

Marcos Antônio (lesão muscular)

Lucca (entorse no tornozelo direito)

Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda)

Cédric Soares (dores na panturrilha direita)

