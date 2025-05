Justiça mantém 777 afastada do controle da SAF do Vasco

Realizado na tarde desta quarta-feira (28), no TJ-RJ, o julgamento de liminar contra 777 manteve o controle da SAF vascaína com o clube associativo. Foram três votos a favor do Vasco e nenhum para a empresa americana.

O pedido da empresa foi indeferido pelos desembargadores da 20ª Câmara de Direito Privado, que mantiveram a decisão até que seja julgado o mérito da disputa. Assim, a 777 teve o seu recurso negado para retomar o controle do futebol do clube, neste momento.

Desde o dia 15 de maio do ano passado, os efeitos do contrato entre o Vasco e a 777 Partners estão suspensos.

A decisão de 15 de maio para o Vasco

Nesta data, no ano passado, a decisão assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan tirou o controle do futebol do Vasco da empresa americana e devolveu à gestão do clube associativo, presidido por Pedrinho. A 777 entrou com agravo para tentar voltar ao comando e conseguir dinheiro com uma possível revenda da SAF.

