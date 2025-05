CBF faz alerta para falsa venda de ingressos para Brasil x Paraguai

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma advertência para evitar que os torcedores caiam em golpes de ingressos para jogos da Seleção Brasileira. Nesta quarta-feira (28), a entidade reforçou que a venda de ingressos para a partida contra o Paraguai, pela Eliminatórias, na Neo Química Arena, em São Paulo, ainda não começou.

Ainda de acordo com a CBF, a abertura de comercialização dos ingressos começará em breve, e terá anúncio nos veículos oficiais da entidade. Como já é costume em outras situações.

A partida, afinal, marca a estreia de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. A Amarelinha enfrenta o Equador, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Posteriormente, terá pela frente o Paraguai, no dia 10, às 21h45 (também de Brasília), na Neo Química Arena. Os dois jogos são pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Veja a nota da CBF

“A CBF esclarece que ainda não começaram as vendas de ingressos para o jogo Brasil x Paraguai, que será em 10 de junho na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Tão logo esse processo seja iniciado, a CBF divulgará informações por meio de seus canais oficiais.

A CBF alerta, portanto, que qualquer site que esteja oferecendo ingressos para essa partida não é oficial”

