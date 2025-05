Autor de golaço contra o Vasco, Guga declara: ‘Meu desejo é ser feliz aqui’

Com mais oportunidades desde que o técnico Renato Gaúcho chegou, o lateral-direito Guga vive bom momento no Fluminense. No último final de semana, o jogador fez o golaço que garantiu a virada contra o Vasco, no Maracanã.

O contrato de Guga com o Fluminense vai até o final deste ano. O jogador manifestou interesse em ficar.

“Meu desejo é ser feliz aqui. Se for para continuar por mais tempo, pode ter certeza que vou ser do jeito que sempre fui. Vou me entregar 100% para fazer meu nome aqui. Enquanto estiver aqui vou lutar 100% por esse escudo” declarou Guga em entrevista ao “Ge”.

Ao todo, Guga disputou 83 jogos com o camisa tricolor, marcando dois gols e dando sete assistências.

Antes de chegar às Laranjeiras, Guga estava no Atlético-MG. O Fluminense, por sua vez, fez a sua compra por aproximadamente 9,5 milhões de reais

