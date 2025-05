Rubens admite desejo em deixar o Atlético, mas conversa com Cuca mudou destino

Rubens revela conversa com Cuca no Galo - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Um dos principais jogadores do Atlético na temporada, o jovem Rubens — que atua tanto como volante quanto como lateral-esquerdo — afirmou sentir incômodo por carregar o que considera um “carimbo negativo” por ter vindo da base. Em 2025, ele está entre os atletas que mais entraram em campo pelo Galo.

Rubens, aliás, participou de 23 dos 28 jogos do time até aqui. Marcou três gols e deu três assistências. Um deles, um golaço diante do Fluminense, marcou o retorno do Atlético à Arena MRV. Além disso, tem se destacado na entrega defensiva e virou um dos pilares da equipe sob o comando de Cuca. O jogador também revelou que pensou em deixar o clube.

“Muita gente me via como o garoto que subiu da base, nunca como um profissional. Essa virada de chave foi importante. Eu me sentia incomodado, sim, com esse olhar. Sempre me viam como o Rubinho da base. Em alguns momentos, até no clube, com algumas pessoas”, afirmou Rubens.

“Sobre respirar novos ares, como surgiram aquelas notícias do Grêmio, para mim, nunca chegou nada. Nunca teve conversa. Tive uma conversa com o Cuca antes daquilo ser publicado. Ele me disse que me daria mais oportunidades por dentro, e isso foi importante. Creio que, se chegasse algo, era de se pensar, para não ficar mais um ano sendo sombra, jogando pouco. A palavra dele foi essencial”, concluiu o jogador, em entrevista ao portal “ge”.

Rubens no Atlético em 2025

Em campo, Rubens já conquistou o Campeonato Mineiro nesta temporada e vê o Atlético vivo na disputa pela Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

