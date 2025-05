Três jogadores podem deixar Atlético na janela do meio do ano

O Atlético Mineiro já está de olho no mercado para reforçar o clube visando o restante da temporada. No entanto, além de nomes para chegar ao clube, o Galo também pode ter alguns jogadores de saída, principalmente visando a dificuldade financeira.

Fora dos planos do técnico Cuca, alguns jogadores podem ter saídas antecipadas, mas também podem ter nomes que estiveram presentes em partidas e podem deixar o clube.

O zagueiro Igor Rabello, jogador mais antigo do atual elenco, tem contrato até o fim do ano. Ele atuou em apenas cinco partidas nesta temporada, com um total de 76 minutos em campo. Já Brahian Palacios, pode deixar o Galo caso haja uma proposta, tanto por empréstimo quanto por venda. Em 2025, ele entrou em campo em seis jogos. Por fim, Fausto Vera, apesar de ter sido utilizado por Cuca em 14 partidas neste ano, não correspondeu as expectativas e está na mira de clubes como Boca Juniors.

Outro nome que pode deixar a equipe, mas é um jogador que o Atlético conta no elenco é o lateral Rubens – que também vem atuando como meia. Ele desperta interesse de clubes russos e também em outros mercados da Europa. Além disso, ele pode ter clubes brasileiros tentando sua negociação. Rubens atuou em 28 partidas nesta temporada e marcou três gols. Recentemente, aliás, Cuca demonstrou uma preocupação com uma possível venda do jogador no meio do ano. Para ele, o ideal é pelo menos esperar até o fim deste ano para negocia-lo.

