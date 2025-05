Bahia vence o Fluminense pelo Brasileirão sub-20

Na tarde desta quarta-feira (28), Bahia e Fluminense jogaram no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, no estado baiano, em partida válida décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Melhor para o Tricolor da Boa Terra que venceu por 2 a 1.

Assim, o Bahia foi para o nono lugar e colou na faixa de classificação para o mata-mata do Brasileirão sub-20. Por outro lado, o Fluminense caiu para décimo segundo.

Na próxima rodada, os Moleques de Xerém recebem o Athetico-PR, no dia 11/06, às 15h. No mesmo dia, o Bahia vai ao Ceará encarar o Fortaleza.

Primeiro tempo com gol no final

Com um início de jogo mais no campo de ataque do Fluminense, o Bahia abriu o placar aos 39 do primeiro tempo. O Flu tentou buscar o empate. No entanto, não foi eficaz em suas ações ofensivas.

Esperança de virada no fim

Logo no início, aos dois minutos do segundo tempo, o Bahia ampliou o placar. Depois do gol, os baianos passaram a administrar as ações do jogo com maior tranquilidade.

Contudo, aos 13 da derradeira etapa um dos ataques do Fluminense deu certo e terminou em gol. Os Moleques de Xerém se empolgaram foram para cima dos baianos.

Na última rodada, diante do Grêmio, o Fluminense buscou uma virada nos acréscimos. Embora tenha esboçado uma reação na reta final, a força demonstrada em Xerém não aconteceu em território baiano. O Bahia ficou com os três pontos.

12° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Terça-feira (27/5)

Palmeiras 2 x Flamengo 1

Corinthians 4 x 4 Santos

