Mais uma vez, nome do Huracán encerra longo jejum contra o Corinthians

Além das duas derrotas nos enfrentamentos contra o Huracán, pela fase de grupos da Sul-Americana, o Corinthians sofreu com uma “sina” para encerrar jejuns. Tanto no primeiro como no segundo embate.

No duelo que ocorreu pela primeira rodada do Grupo C, com mando do Timão, Leonardo Sequeira marcou seus dois primeiros tentos com a camisa do Globo no triunfo por 2 a 1. Ele conseguiu, com isso, colocar fim a uma seca que durava quase um ano sem balançar as redes. A última vez tinha sido em maio de 2024, jogando pelo Peñarol, em um empate por 2 a 2 contra o Liverpool uruguaio.

Desde então, o atleta tinha participado de 37 compromissos sendo 27 pela representação de Montevidéu e outros dez por sua atual equipe, o Huracán. No aproveitamento ofensivo, o máximo que Leonardo Sequeira tinha feito eram duas assistências, também nos tempos de Peñarol.

Por sua vez, na última terça-feira (27), Franco Watson aproveitou a bola cruzada na área do Corinthians para fazer o seu primeiro gol no Huracán em um intervalo, também, de quase um ano. Antes disso, o nome de 23 anos tinha marcado seu último tento em 15 de maio de 2024. Coincidentemente, também em uma vitória de fase de grupos da Sul-Americana, pelo Globo, contra o Metropolitanos. Entretanto, naquela oportunidade, com o elástico marcador de 5 a 0.

Com o término da fase de grupos na chave, o Huracán se qualificou diretamente para as oitavas de final da Sula, com 14 pontos ganhos, enquanto o América de Cali (oito) disputará o playoff contra time que virá da Libertadores. Os outros integrantes, Corinthians e Racing (Uruguai), estão eliminados.

