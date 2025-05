Chelsea vence Betis de virada e é o campeão da Liga Conferência

O Chelsea é o campeão da Liga Conferência 2024/25. Nesta quarta-feira (28), o time inglês goleou o Betis por 4 a 1, de virada, e conquistou o título inédito no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Ezzalzouli abriu o placar para os espanhóis na primeira etapa, mas os Blues mudaram a postura no segundo tempo e viraram o placar com gols de Enzo Fernández e Nicolas Jackson, com duas assistências de Cole Palmer. O clube de Sevilha sentiu o golpe e se tornou uma presa fácil para os Blues ampliarem o resultado com Sancho e Caicedo.

LEIA MAIS: Arsenal perto de anunciar o primeiro reforço para 2025/26

Dessa maneira, o Chelsea se tornou o primeiro clube a conquistar as três competições da Uefa: Champions, Liga Europa e Liga Conferência.

Além disso, os Blues chegaram a cinco títulos nas últimas cinco finais europeias. O Chelsea é bicampeão da Champions, dono de duas taças da Liga Europa, duas Supercopas da Uefa e também duas vezes vencedor da extinta Copa dos Vencedores de Copa.

Por outro lado, o Betis desperdiçou a oportunidade de conquistar o primeiro título europeu em 117 anos de história.

O jogo

O Betis fez um grande primeiro tempo e levou a vantagem justa para o intervalo. Logo aos oito minutos, Isco aproveitou uma falha da defesa inglesa, Isco recebeu na área e deu assistência para Ezzalzouli abrir o placar com um chute cruzado. Por outro lado, o Chelsea não conseguiu se livrar da boa marcação espanhola e foi para o intervalo sem sequer levar perigo ao gol defendido por Adrián.

As duas equipes voltaram com alterações na segunda etapa, mas foi o Chelsea quem cresceu de rendimento. Os Blues foram para cima e contaram com uma grande partida de Cole Palmer para buscar a virada. Em um período de cinco minutos, o camisa 20 fez dois cruzamentos perfeitos para Enzo Fernández e Nicolas Jackson, que colocaram os ingleses em vantagem. O atacante senegalês, autor do segundo gol, ainda perdeu uma grande oportunidade de ampliar, mas se enrolou na frente do goleiro adversário.

Porém, não fez falta. Isto porque Sancho, que saiu do banco de reservas, anotou um belo gol para liquidar a vitória. Por fim, Caicedo transformou a vitória em goleada nos acréscimos da partida.

Betis 1×4 Chelsea

Final da Liga Conferência 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 28/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia, na Polônia.

Betis: Adrián, Sabaly, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez (Perraud, no intervalo); Johnny (Lo Celso, aos 41′ do 2t), Fornals (Altimira, aos 41′ do 2t) e Isco; Antony, Bakambu (Ruibal, aos 27′ do 2t) e Ezzalzouli (Jesús Rodríguez, aos 28′ do 2t). Técnico: Manuel Pellegrini.

Chelsea: Jörgensen; Gusto (Reece James, no intervalo), Chalobah, Badiashile (Colwill, aos 16′ do 2t) e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer (Marc Guiu, aos 41′ do 2t); Pedro Neto (Sancho, aos 16′ do 2t), Madueke e Nicolas Jackson (Dewsbury-Hall, aos 34′ do 2t). Técnico: Enzo Maresca.

Gols: Ezzalzouli, aos 8′ do 1t (1-0); Enzo Fernández, aos 19′ do 2t (1-1); Nicolas Jackson, aos 25′ do 2t (1-2); Sancho, aos 37′ do 2t (1-3); Caicedo, aos 46′ do 2t (1-4).

Árbitro: Irfan Peljto (BOS).

Assistentes: Senad Ibrišimbegovi? (BOS) e Davor Beljo (BOS).

VAR: Jérôme Brisard (FRA).

Cartões amarelos: Antony (BET); Badiashile, Cole Palmer (CHE).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.