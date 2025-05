São Paulo x Internacional (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Internacional se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, nesta quinta-feira (29), no CFA Laudo Natel - (crédito: Foto: Ate / Jogada10)

Internacional e São Paulo se enfrentam, nesta quinta-feira (29), às 18h, no CFA Laudo Natel, o CT do Tricolor Paulista. O duelo encerra a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Inclusive marca o encontro de dois times que se encontram próximas a zona de rebaixamento.

Os gaúchos estão na 16ª colocação, com dez pontos. Os Made in Cotia se encontram duas posições acima, com 13 pontos. A propósito, as duas equipes dividem suas atenções com os torneios estaduais.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do SporTV, na Tv fechada.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista conta com trajetória irregular na primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20. A equipe, aliás, não vence há três rodadas do torneio com um empate e duas derrotas.

Um triunfo representaria um alívio para o São Paulo, pois permitiria os garotos se afastarem da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, possibilitaria colar no G8 da competição, a depender de uma combinação de resultados.

Como chega o Internacional

O Colorado passa por período distinto, já que a equipe ensaia uma reação no Brasileirão sub-20. Isso porque após sete derrotas consecutivas, quebrou a sequência negativa ao empatar com o Atlético e vencer o Botafogo.

SÃO PAULO X INTERNACIONAL

12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20

Data e horário: 29/05/2025, às 18h (de Brasília)

Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)

SÃO PAULO: João Paulo, Igor Felisberto, Lucas Loss, Marques Rickelme, Igão, Pedrinho, Matheus Ferreira, Djhordney, Tetê, Henrique Carmo, Paulo Sérgio. Treinador: Allan Barcellos

INTERNACIONAL: Diego Esser, Esley, Pablo, Luiz Felipe, Yan Henrique, Evertow, Luis Otávio, Yago, Kauan Alves, Gabriel Vinicius, Diego Coser. Técnico: Renan Brito

Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima (SP)

Auxiliares: Diego Morelli de Oliveira (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP)

