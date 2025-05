Yuri Lima, companheiro de Iza, anuncia aposentadoria

Yuri Lima, namorado da cantora Iza, anunciou a sua aposentadoria do futebol, nesta quarta-feira (28), através de um comunicado em suas redes sociais. O ex-meio-campista estava sem entrar em campo há pouco mais de dez meses. A última vez que jogou foi pelo Mirassol em julho do ano passado. O antigo volante revelou que seguirá no esporte. No entanto, se dedicará como empresário de atletas.

“Hoje eu encerro um ciclo, mas não estou dizendo adeus. O futebol sempre foi e sempre vai ser uma das minhas maiores paixões. Agora começo uma nova etapa fora das quatro linhas, mas ainda dentro do jogo. Agora faço parte do time CSR Sports. Quero ajudar novos atletas, como um dia eu fui, cheio de sonhos. Esse é o começo de um novo capítulo, com a certeza que o futebol ainda tem muito para me ensinar”, disse

Sua última partida como jogador profissional foi no duelo entre o time B do Mirassol e o Grêmio Prudente. Na ocasião, Yuri marcou um dos gols do empate no duelo. Após isso, o ex-meio-campista decidiu rescindir seu contrato e colocar um fim em sua passagem de 38 jogos pelo time do interior de São Paulo.

A opção do ex-volante teve como principal motivo resolver sua situação pessoal, pois Iza tinha anunciado a separação deles. Afinal, tornou-se pública uma traição de Yuri. Naquele período, a artista estava grávida da filha do casal, Nala, e restavam três meses para dar à luz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Lima (@yurilima94)

Yuri abdicou de sua carreira como jogador para reatar namoro com Iza

A notícia do término pegou o ex-jogador de surpresa, visto que ele estava em campo no momento da publicação do vídeo, mas revirou sua vida. Segundo fontes, depois de pedir a rescisão de contrato com o Mirassol, Yuri foi trabalhar na empresa de Iza – como uma das supostas condições impostas por ela na reconciliação.

Após alguns meses em que os dois decidiram adotar uma postura mais discreta nas redes sociais, eles fizeram a primeira reaparição pública no Carnaval. Inicialmente nos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Depois, acompanharam o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro em um camarote na Sapucaí. Além do Mirassol, Yuri soma passagens por grandes clubes do Brasil, como Fluminense e Santos. Ele também atuou por Cuiabá, Juventude e Osasco Audax.

