Fabinho promete se reunir com nova gestão do Corinthians por reforços e confia em Dorival

O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, manifestou a vontade de conversar com a nova gestão do clube de olho no mercado de transferências do meio de ano. O dirigente mostrou confiança no trabalho de Dorival Júnior após a derrota por 1 a 0 para o Huracán, na Argentina, na última terça-feira (27), que sacramentou a eliminação do Timão da Sul-Americana.

“São nove jogos e umas dez sessões de treinamentos. Claro que não é uma desculpa, mas não tenho dúvida que essa comissão técnica e esse treinador, que há dois meses estava na Seleção, vão colocar o Corinthians no rumo certo”, afirmou Fabinho, na zona mista do estádio do Huracán após a partida.

“Sobre o futuro, estamos focados em continuar o trabalho. Nesta semana vamos alinhar a ideia com a nova direção, passar o que está acontecendo e decisões do departamento de futebol, para o Corinthians continuar forte nas duas competições”.

Fabinho Soldado conversará com presidente por reforços no Corinthians

Esta foi a segunda eliminação precoce do Corinthians em competições da Conmebol este ano. Afinal, o Timão só chegou à Sul-Americana por ter caído na segunda fase eliminatória da Libertadores para o Barcelona, do Equador.

Apesar disso, Fabinho Soldado negou que fará uma cobrança extra pela queda na competição. No entanto, admitiu que o Timão deve fazer contratações pontuais para qualificar o elenco visando à sequência da temporada. Assim, vai se reunir com o presidente interino Osmar Stabile, que assumiu no lugar do afastado Augusto Melo, para definir o planejamento.

“Em todas as janelas, vou para a minha terceira, aconteceram as contratações pontuais no momento certo. Precisamos alinhar com a nova direção o que estão pensando, mostrar para eles o que está sendo feito para que esse alinhamento possa ser bem dirigido para a gente comece a fazer ações que precisamos fazer”, afirmou o dirigente.

Por fim, Fabinho Soldado reconheceu que deve receber propostas por jogadores do Corinthians durante a janela de transferências. O principal destaque é Yuri Alberto, que interessa ao Wolverhampton, da Inglaterra.

“Yuri tem contrato longo com a gente. Já falou que deseja permanecer no Corinthians. Claro que pela performance que ele vem tendo, não só nesse ano, mas no ano passado também, desperta sim o interesse. Mas não chegou nada concreto, não podemos trabalhar com especulação. Ele está feliz aqui, nós estamos felizes, esperamos que ele se recupere o quanto antes dessa lesão para nos ajudar”.

Vale destacar que Yuri Alberto sofreu uma fratura na lombar após o jogo contra o Atlético-MG, no último sábado, e iniciou processo de recuperação. Ainda não há prazo definido para a voltar do atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.