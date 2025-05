Ancelotti inicia trabalho na Seleção Brasileira e define estilo de jogo

Carlo Ancelotti esteve na Granja Comary para conhecer as instalações do centro de treinamentos - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Carlo Ancelotti já começou a trabalhar como treinador da Seleção Brasileira e já deixou claro qual estilo de jogo pretende adotar. Com a missão de buscar o tão sonhado hexa, o treinador quer uma equipe equilibrada. Nesta quarta-feira (28), o italiano esteve na Granja Comary para conhecer as instalações do centro de treinamentos.

“Quero ser capaz de unir o talento dos jogadores ao compromisso, à atitude coletiva e criar uma equipe forte, que possa jogar bem, mas que possa competir contra qualquer seleção, em qualquer situação que possa acontecer em um jogo”, disse em entrevista à ‘CBF TV’.

Ancelotti comandará seus primeiros jogos pela Seleção em junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Equador no dia 5, às 20h (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil. Depois, encara o Paraguai no dia 10, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A Seleção ocupa atualmente a 4ª posição nas Eliminatórias, com 21 pontos. Os seis primeiros colocados garantem vaga direta na Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos. Ancelotti destacou que o foco inicial é garantir essa classificação.

“O que podemos fazer em 12 meses é se classificar (para a Copa), esse é o primeiro objetivo importante. Depois, pensar bem em como preparar a Copa, em ter a equipe pronta para a fase final da Copa do Mundo dos Estados Unidos no próximo ano”, afirmou.

Além disso, o técnico elogiou o talento dos jogadores brasileiros e a forma leve com que encaram o jogo.

“De especial, o jogador brasileiro tem talento. Obviamente, o futebol brasileiro sempre teve os jogadores com mais talento ou mais jogadores com talento. Isto porque muitos dos melhores jogadores da história do futebol eram brasileiros, como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, todos esses, agora o Vinicius Jr. E a maneira de ver o mundo do futebol com uma boa conexão entre alegria e compromisso”, completou.

Veja um trecho da entrevista de Ancelotti à CBF TV:

TALENTO! ???? Em entrevista exclusiva, o mister Ancelotti fala sobre a essência do jogador brasileiro que encanta o mundo e faz história no futebol! ???????? ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/ZVIwXm0vXJ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 28, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.