Pinta de miss: conheça a primeira mulher vice-presidente da CBF

Michelle Ramalho não tem experiência no campo como atleta de futebol, mas ao se tornar vice-presidente da CBF, virou uma das dirigentes mais influentes do mundo na modalidade. A advogada era cotada como um potencial substituto de Ednaldo Rodrigues, antigo mandatário da entidade. Por enquanto, tal situação não se concretizou ainda. Contudo, ela se transformou na primeira e, até o momento, única mulher a ser escolhida vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol.

A dirigente assumiu o cargo por uma decisão do novo presidente da CBF, Samir Xaud. Com isso, torna-se uma das pessoas que o novo mandatário tem maior confiança na instituição. Michelle já tem experiência como gestora no futebol, pois também é a presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF). A advogada ganhou notoriedade ao integrar a delegação que acompanhou a alta cúpula da CBF até a Tailândia, no ano passado. Na ocasião, o Brasil concorria para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 e venceu. A dirigente tem a rainha Marta entre seus amigos famosos.

Michelle também é uma das principais defensoras e impulsionadoras do futebol feminino. Tanto que um dos seus principais objetivos é reduzir a discrepância entre homens e mulheres no esporte. Assim, o sonho da advogada é fazer a categoria feminina da modalidade se tornar uma potência no mesmo nível do masculino.

Vice-presidente da CBF é admiradora e praticante de outras modalidades esportivas

Nos momentos em que está no Rio ou São Paulo, a advogada se encontra com uma outra ilustre parceira. No caso, Iris Stefanelli, a ex-participante do BBB, com quem ativa a sua versão festeira. A dirigente reside em João Pessoa, na Paraíba, e há rumores de que está solteira.

Michelle é mãe de dois filhos, um casal que já está na fase adulta da vida. O seu herdeiro ainda é estudante e a herdeira é cantora. A advogada não limita sua paixão pelo esporte ao futebol. Afinal, ela tem o costuma se aventurar a esquiar na água, praticar o mountain bike e até remar.

Já no futebol, ela frequentemente está presente em competições de categorias que vão desde o amador até decisões de campeonatos com importância mundial. A avaliação é que Michelle tem a capacidade em equilibrar a emoção e razão, no momento em que há necessidade em tomar decisões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Ribeiro (@daniellasenadora)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook