Racing-ARG x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza tenta conquistar sua vaga para as oitavas de final da Libertadores nesta quinta-feira, 29/5. Às 21h30, de Brasília, no El Cilindro, em Avellaneda, visita o Racing. Com 8 pontos, o Fortaleza está na segunda colocação do Grupo E. Fica trás exatamente do Racing, que tem 10 pontos e já está classificado. Logo depois vem o Bucaramanga, com 6 pontos, e que visita o Colo-Colo, lanterna do grupo, mas já eliminado e com apenas 2 pontos.

Caso vença, o Fortaleza termina em primeiro. Contudo, o empate também deve garantir a classificação para o Fortaleza, mas em segundo lugar. Afinal, a vaga estaria em risco se o Bucaramanga vencer fora de casa e tirar a diferença no saldo, que hoje é de sete gols. Caso perca, o Fortaleza estará eliminado se o Bucaramanga vencer. Assim, o duelo desta quinta-feira com o Racing serve mais para definir quem avança em primeiro ou segundo lugar do grupo. Vale lembrar que, no primeiro turno, o Racing goleou o Fortaleza no Castelão, vencendo por 3 a 0.

Onde assistir

ESPN e Disney+ transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Racing

Eliminado do Campeonato Argentino pelo Platense (que fará a final contra o Huracán), o Racing terá três desfalques importantes no ataque: Salas, Vietto e Solari. Todos machucados. Com isso, a dupla ofensiva deve ser formada por Maravilla Martínez e Adrián Fernández. Mas, em compensação, o técnico Gustavo Costa conta com Almendra. O jogador, um dos principais da equipe, volta e reforça o meio-campo. Além disso, o time está bastante descansado. Contudo, como caiu precocemente na Argentina, o Racing só vem treinando nas últimas duas semanas. Enfim, um ponto muito a favor.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza vive um momento conturbado, acumulando maus resultados. Isso inclui a eliminação na Copa do Brasil e derrotas no Brasileirão, que deixaram a equipe próxima da zona de rebaixamento.

Além da pressão, o Fortaleza ainda chega bastante desfalcado. Para começar, Lucas Sasha, em recuperação de uma fratura no braço, está fora. Além dele, Vojvoda também não poderá contar com Pol Fernández, Diogo Barbosa, Moisés e Bruninho.

Vale citar que o Fortaleza anunciou a Matheus Pereira, apoiador ex-Eibar/ESP, recentemente contratado até 2027. Ele se apresenta nos próximos dias.

RACING-ARG X FORTALEZA

Grupo E da Libertadores-2025 – 6ª rodada

Data e horário: 29/5/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: El Cilindro, Avelaneda (ARG)

RACING: Gabriel Arias; Di Cesare, Santiago Sosa e Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra e Gabriel Rojas; Degregorio, Maravilla Martinez e Adrian Fernández. Técnico: Gustavo Costa.

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Rossetto, Martínez e Pochettino; Breno Lopes, Marinho e Deyverson. Técnico: Juan Vojvoda

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

