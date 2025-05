Grêmio x Sportivo Luqueño: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio encara o Sportivo Luqueño nesta quinta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Arena. Apesar de cenário favorável, o Grêmio encara o duelo pela sexta e última rodada do Grupo D da Sul-Americana como um confronto decisivo. Isso porque o Tricolor gaúcho ainda tem chances de assumir a liderança e carimbar a classificação para as oitavas de final do torneio.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN, na TV fechada, e no serviço de streaming Disney+.

Como chega o Grêmio

O Imortal ainda não conseguiu emplacar uma sequência de resultados positivos desde a mudança no comando técnico. Prova disso é que desde a estreia de Mano Menezes, o time soma duas vitórias, seis empates e uma derrota. Após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, o Tricolor gaúcho superou o Bahia e conseguiu deixar a zona de rebaixamento.

Um segundo triunfo pode ser crucial para o time obter êxito em engatar uma sequência de vitórias. Além disso, tal resultado pode permitir ao Grêmio assegurar a vaga para as oitavas de final da Sul-Americana. Também será necessário torcer por uma derrota do Godoy Cruz ou outros três cenários em que os argentinos empatem.

O comandante será obrigado a fazer mudanças nas duas laterais. Na direita, como todas as três opções estão machucadas, a expectativa é de que haja uma improvisação com o volante Ronald. Na esquerda, Lucas Esteves retorna, pois Marlon não pode atuar, já que disputou a fase de grupos da Sul-Americana pelo Cruzeiro.

Inclusive, o zagueiro Kannemann é o meio-campista Villasanti ganharão um descanso pelo desgaste físico. Com isso, Gustavo Martins e Jemerson concorrem pela titularidade na defesa. No lugar do paraguaio, Camilo provavelmente será o substituto. Amuzu chegou a ser ausência em uma das atividades de preparação, porém não é motivo de preocupação.

Como chega o Sportivo Luqueño

A equipe paraguaia não tem mais chances de classificação na Sul-Americana. Por sinal, a temporada é aquém das expectativas. Isso porque há um terceiro profissional diferente no comando técnico do Sportivo Luqueño.

Além disso, em 27 compromissos na temporada, conquistou somente cinco vitórias. Em seu último jogo, perdeu para o Guaraní no campeonato nacional.

GRÊMIO X SPORTIVO LUQUEÑO-PAR

Sul-Americana – 6ª rodada do Grupo D

Data e Horário: 29/5/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Ronald, Gustavo Martins (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Dodi, Cristaldo; Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu. Técnico: Mano Menezes.

SPORTIVO LUQUEÑO-PAR: Ángel Espínola; Roi Ferreira; Brizuela, Villalba e Maldonado; Comas, Benítez, Báez e Ramos; Pérez e González. Técnico: Júlio Cáceres.

Árbitro: José Caberto (CHI)

Auxiliares: Miguel Rocha (CHI) e Carlos Venegas (CHI$

VAR: Rodrigo Carval (CHI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.