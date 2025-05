Atlético x Cienciano: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético decide nesta quinta-feira (29) sua permanência na Sul-Americana. Na última rodada da fase de grupos, o Galo tem pela frente o Cienciano, do Peru, na Arena MRV, a partir das 21h30 (de Brasília). No Grupo H, só a vitória garante a primeira colocação. Em caso de empate ou derrota, o time brasileiro dependerá de outro resultado para manter a segunda posição e, consequentemente, a vaga nos playoffs.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+ (Disney).

Como chega o Atlético

Sob o comando de Cuca, o Galo ocupa somente a décima colocação no Campeonato Brasileiro e precisa mudar urgentemente o foco. Agora, o objetivo é a Sul-Americana, e o treinador promete força máxima. O trio de ataque deve ter Júnior Santos, Rony e Hulk, já que Cuello está lesionado e Bernard virou dúvida após não treinar na terça-feira (27). Campeão mineiro, irregular no Brasileirão e com classificação tranquila na Copa do Brasil, o Atlético vê na “Sula” uma nova chance de mostrar força em 2025.

Como chega o Cienciano

Líder do grupo, o time peruano joga por um empate para avançar direto. Com 9 pontos, contra 8 do Atlético, o Cienciano encara um confronto decisivo na Arena MRV. No ataque, a equipe aposta em Didier La Torre e Gaspar Gentile para marcar. Beto Silva também briga por uma vaga no time comandado por Carlos Desio.

ATLÉTICO X CIENCIANO

6ª rodada da Copa Sul-Americana – Grupo H

Data e horário: quinta-feira, 29/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Júnior Santos, Hulk e Rony. Técnico: Cuca

CIENCIANO: Estrada, Amondarain e Valoyes; Arias, Gonzalez, Ascues, Benites, Neira Herrera, Didier La Torre e Gentile (Beto da Silva). Técnico: Carlos Desio

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Jose Villagra (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

