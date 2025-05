Botafogo x Fortaleza (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo recebe o Fortaleza, nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola às 15h (horário de Brasília).

Como chega o Botafogo

A equipe da Estrela Solitária, após uma sequência sem derrotas, caiu para o Internacional, na última jornada. Sendo assim, precisa fazer o dever de casa para evitar e temida zona de rebaixamento. O Botafogo é o 15º lugar, com 13 pontos.

Uma provável escalação do técnico Rodrigo Bellão tem: Luca, Huguinho, Branco, Justino e Luyco; Valim, Valle e Yarlen; Januário, Fortunato e Lobato.

Como chega o Fortaleza

O Leão não vence há dois jogos. No entanto, está em uma posição mais confortável na tabela. A equipe ocupa, assim, a sétima colocação, com 17 pontos, zona que permite o acesso às quartas de final.

Uma possível escalação do técnico Léo Porto tem: Cássio; João Vitor, João Fuhr, Guilherme, Kauan Richard; Dimas, Joel Reyes, Lucas Emanoel, Landerson; Bruno Branco, Daniel.

Arbitragem

Bruno Rezende de Lima apita o jogo, auxiliado por Juan Motta Cidri e Fabio Ramos Franca. O trio é do Rio de Janeiro.

Onde assistir

O embate não tem transmissão prevista no streaming e na TV fechada. Porém, a Botafogo TV acompanha a partida.

