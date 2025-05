Bobadilla, do São Paulo, é intimado após acusação de xenofobia

O volante Damián Bobadilla, do São Paulo, foi intimado a prestar depoimento na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) após ser acusado de xenofobia pelo lateral Miguel Navarro, do Talleres. Segundo o jogador venezuelano, Bobadilla o chamou de “venezuelano morto de fome” durante a partida no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, e Bobadilla deve comparecer à delegacia na próxima sexta-feira à tarde.

“Esperamos que ele compareça. Foi intimado para estar aqui na próxima sexta-feira, no período da tarde. Também solicitamos imagens ao São Paulo. Agora, precisamos confrontar tudo isso. As imagens que vão chegar. Se identificamos algum jogador que no momento estava próximo do Navarro e do Bobadilla. Ver eventuais versões de outras pessoas”, explicou Rodrigo Correa Baptista, delegado da DRADE, em entrevista ao ‘ge’.

Segundo o delegado, Navarro já foi ouvido e apresentou sua versão. Além disso, duas testemunhas confirmaram o que o jogador do Talleres relatou.

“A vítima, que é o Navarro, foi encaminhada à delegacia, ouvimos ele. Falou que ouviu essa frase em espanhol do Bobadilla. Duas testemunhas confirmaram a versão da vítima. O árbitro disse que não presenciou nada do ocorrido, só antes ou depois do episódio. Os policiais militares foram ouvidos também. Ou seja, agora precisamos ouvir o Bobadilla. É importante. Precisamos confrontar o que ele tem a dizer com o que já tem no inquérito policial.”

Navarro registrou o boletim de ocorrência ainda no Morumbis

De acordo com o ‘ge’, Navarro registrou o boletim de ocorrência ainda no Morumbis, logo após o fim da partida. Bobadilla saiu do estádio antes que a Polícia Militar o procurasse e agora terá que responder legalmente.

“A intimação é uma ordem legal, que um delegado de polícia ou outra autoridade expede para que uma pessoa compareça. Existe uma ordem legal e ele tem de comparecer e prestar sua versão sobre o fato. Se não comparecer, começa a agravar a condição dele como investigado, porque a investigação policial precisa prosseguir. É um fato grave, está sendo apurado e o Estado tem de encaminhar essa investigação.”

Além disso, o delegado também destacou que o depoimento de Bobadilla será essencial para o andamento do inquérito.

“É parte importante a oitiva dele, inclusive interesse próprio dele enquanto investigado se defender disso. A gente espera e acredita que por ser um atleta profissional de um grande clube, eles não vão se opor, criar qualquer tipo de situação para atrapalhar a investigação criminal, até porque seria uma medida irracional que só vai atrapalhar a vida do investigado.”

Bobadilla pode sofrer punições esportivas

Por fim, além da investigação policial, Bobadilla também pode enfrentar punições esportivas. Isto porque a Conmebol já abriu um processo disciplinar para apurar o episódio. Pela legislação brasileira, atos de xenofobia se enquadram como crime de racismo e podem resultar em pena de dois a cinco anos de prisão.

