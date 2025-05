Santos perde amistoso para o RB Leipzig com Neymar de titular

Mesmo com Neymar titular, o Santos perdeu o amistoso para o RB Leipzig por 3 a 1, nesta quarta-feira (28), no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Peixe foi dominado e não teve uma boa atuação. Xavi Simons, grande estrela do clube alemão e ex-companheiro de Neymar, marcou dois gols e foi o destaque do jogo. Além dele, Openda também balançou a rede para os visitantes. O Alvinegro Praiano, que contou com seu camisa 10 apenas no primeiro tempo, melhorou na reta final da partida, quando já estava com quase todo o time reserva, e o jovem Hyan descontou.

A partida entre Santos e RB Leipzig faz parte de uma turnê do time alemão no Brasil, que vem utilizando as dependências do seu coirmão, RB Bragantino, para fazer sua preparação. O RB Leipzig teve sua pior temporada na Bundesliga. Afinal, pela primeira vez desde que chegou à elite alemã, em 2016, o time não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia.

Por outro lado, o Peixe vive uma fase complicada e acumulou mais uma derrota sob o comando do técnico Cleber Xavier. O Santos está na zona de rebaixamento do Brasileirão e o treinador aproveitou o amistoso para fazer testes na equipe.

Santos x RB Leipzig

Mesmo com Neymar em campo, o Santos fez um primeiro tempo ruim. A equipe foi dominada durante quase toda a etapa inicial, mesmo sem que o RB Leipzig precisasse forçar muito o ritmo. Dessa maneira, os alemães circularam a bola com facilidade e encontraram espaços na defesa santista. Em uma das oportunidades, Xavi Simons abriu o placar para os visitantes. As poucas boas chegadas do Santos vieram em lances isolados: uma jogada individual de Neymar e um chute forte de fora da área de Zé Ivaldo, que parou na trave.

Os dois times voltaram do intervalo com muitas mudanças e Neymar foi uma delas. Em jogo morno, o RB Leipzig manteve o domínio e, com facilidade, construiu sua vantagem com gols de Openda e Xavi Simons. O Santos, por outro lado, só conseguiu evoluir na reta final da partida, quando o time estava praticamente todo reserva. Assim, Hyan descontou o placar e ainda desperdiçou outra boa chance. O Peixa pressionou nos minutos finais da partida, mas não conseguiu balançar a rede.

