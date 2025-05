Internacional vence e termina em 1º no Grupo F da Libertadores; Bahia em 3º

O Internacional confirmou sua classificação para as oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira, 29/5, no Beira-Rio. Na fria e chuvosa Porto Alegre, venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1. Com o resultado, o Inter chegou aos 11 pontos e em primeiro lugar no Grupo F. Assim, segurou os baianos, que terminaram em terceiro lugar com 7 pontos. O outro classificado do grupo foi classificado Atlético Nacional, que perdeu para o Nacional-URU e ficou com 9 pontos. Os uruguaios terminaram com os mesmos sete pontos do Bahia, mas com saldo pior e ficxou na lanterna, eliminado. O Bahia, ao menos, vai para a repescagem da Sul-Americana.

Os gols foram na etapa final. O Bahia, que precisava vencer para avançar, saiu na frente com Jean Lucas, aos dez minutos. Mas o Colorado empatou em seguida com Vitinho. O empate já bastava para o Colorado se classificar. Mas o time buscou a virada com Borré, aos 31, para alegria da maioria das 33.712 torcedores. E campeão do Grupo da Morte!

O jogo mostrou um Bahia taticamente inteligente, com a posse de bola, mas com poucas chances claras, exceto uma de Jean Lucas. O Inter fez um papel correto na defesa, mas teve dificuldades para fazer seu jogo fluir, especialmente pelos lados do campo, e adotou uma postura mais burocrática, mesmo finalizando um pouco mais. Jána etapa final, voeram os gols e o Colorado, mesmo sem fazer um grande jogo, teve forças para, depois de sair atrás, virar e seguir vivo na Liberta.

Início truncado

A estratégia inicial do Bahia surpreendeu, principalmente por armar um ferrolho defensivo, mesmo precisando vencer. Com isso, o Internacional teve mais posse de bola, mas encontrou pouquíssimos espaços para finalizar.

Após cerca de 10 minutos de pressão, o Inter perdeu intensidade, e foi a vez do Bahia controlar mais a posse, mas também sem conseguir criar chances reais. Para se ter uma ideia, o time visitante teve apenas uma finalização em todo o primeiro tempo.

Bahia desperdiça chance clara com Jean Lucas

A melhor chance do Bahia veio em um contra-ataque rápido, quando Cauly encontrou Jean Lucas bem posicionado. No entanto, o apoiador finalizou mal e mandou para fora, desperdiçando a única oportunidade mais clara dos visitantes na primeira etapa.

Internacional pressiona, mas não aproveita

Apesar de ter apenas 40% de posse de bola na etapa, o Internacional foi mais incisivo nas finalizações. A melhor oportunidade colorada veio aos 36 minutos, quando Wanderson cruzou pela esquerda e encontrou Alan Patrick livre na área. O camisa 10, no entanto, pegou mal na bola e chutou para fora, desperdiçando uma chance clara de gol. Fim do primeiro tempo e tudo em branco no placar, com a torcida do Inter não gostando do eu viu.

Baianos na frente; mas Colorado empata

O Internacional começou o segundo tempo tentando impor seu jogo. Mas, aos nove minutos, o Bahia chegou ao gol. Uma troca de passes pela esquerda levou a bola até a área para o chute de Willian José. Anthoni fez uma defesa parcial, e Jean Lucas mandou para a rede.

Mas a resposta do Colorado foi imediata. Aos 12 minutos, após um chutão de Vitão para a área, Alan Patrick ajeitou para Bruno Henrique, que, em sua primeira jogada, deu de bandeja para Vitinho chutar cruzado e deixar tudo igual novamente.

Borré marca e Inter em 1º

O Bahia buscou a vitória, um chute de Juba resultou em boa defesa de Anthoni. Mas aí, aos 32, veio a pá de cal. Wesley fez excelente jogada pela esquerda, cruzando na cabeça de Borré: 2 a 1. O bahia foi todo para a frente, mas ciente d eque a vaga estava muito longe. Mas quase levou o terceiro em chute de Alan Patrick.

Agomar Martins

O jogo teve um minuto de silêncio em homenagem ao ex-árbitro Agomar Martins. Ele foi o primeiro gaúcho a integrar o quadro da FIFA, apitou o jogo inaugural do Beira-Rio, em 1969 (Internacional x Benfica), e é lembrado por ser um dos raros árbitros a expulsar Pelé.

INTERNACIONAL 2X1 BAHIA

Libertadores – 6ª rodada do Grupo F

Data: 28/5/2025

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 33.712

Gols: Jean Lucas, 9’/2ºT (0-1); Vitinho, 12’/2ºT (1-1); Borré, 31’/2ºT (2-1)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei (Ramon, 19’/2ºT); Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia, 19’/2ºT), Gustavo Prado (Vitinho, Intervalo) e Alan Patrick; Wesley (Ronaldo, 39’/2ºT) e Borré (Lucca, 48’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Santi Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 34’/2ºT), Jean Lucas (Kayky, 34’/2ºT), Cauly (Ademir, 21’/2ºT) e Everton Ribeiro (Michel Araújo, 30’/2ºT); Erick Pulga e William José (Lucho Rodríguez, 34’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chase (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Cartões amarelos: Wesley, Fernando (INT); Luciano Juba (BAH)

Cartões vermelhos: –

