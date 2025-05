LBF: Cerrado é atropelado pelo Sesi Araraquara e adia vaga nos playoffs

O sonho do Cerrado por uma vaga antecipada nos playoffs foi adiado. Estreante na Liga de Basquete Feminino (LBF), o time representante do Distrito Federal foi derrotado pelo Sesi Araraquara por 77 x 58, nesta quarta-feira (28/5), na casa do adversário, e ainda não conseguiu garantir um lugar no mata-mata. Apesar do revés, a equipe segue confortável dentro da zona de classificação e precisa de apenas uma vitória própria ou derrota do Santo André para avançar.

O Cerrado começou a partida na frente, mas não demorou para as paulistas tomarem as rédeas e abrirem vantagem, lideradas pelos 19 pontos da ala Vitória Marcelino, cestinha da noite, e os 16 da pivô Glenda Cruz. Do lado brasiliense, o ataque encontrou dificuldades para engrenar e a principal pontuadora foi a ala Joice Coelho, com 11 pontos. Nenhuma outra atleta passou de dígitos duplos.

Com o resultado, o time candango estacionou no oitavo lugar, o último na zona de classificação, com sete vitórias e 10 derrotas, enquanto o Sesi Araraquara segue na vice-liderança e colado no Sampaio Corrêa. No retrovisor do Cerrado, o adversário mais próximo é o Santo André, dono de apenas quatro triunfos.

Ambas as equipes têm apenas mais quatro compromissos pela frente e as representantes da capital tem vantagem no desempate contra as paulistas, então apenas uma nova vitória já basta para confirmar um lugar no mata-mata.

A próxima partida do Cerrado é apenas em 8 de junho, após a Copa LBF, contra o Ourinhos, às 11h, no ginásio Nilson Nelson. Os outros confrontos serão contra Corinthians (12/6) e São José (14/6), ambos como visitante.