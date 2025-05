Estêvão se despede do Allianz Parque com homenagem antes de confronto pela Libertadores

O Allianz Parque será palco de um momento especial nesta quarta-feira (28). A despedida de Estêvão, uma das maiores promessas da base alviverde, marcará a última atuação do jogador no estádio com a camisa do Palmeiras. O confronto contra o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, será o cenário da homenagem ao jovem atleta.

Antes do apito inicial, o clube preparou uma cerimônia para homenagear a Cria da Academia. Com apenas 18 anos, Estêvão já se consolidou como um dos principais nomes do elenco na temporada, sendo inclusive o artilheiro do time em 2025.

Estêvão é homenageado antes do jogo

Um hora antes da bola rolar, uma placa e um quadro foram entregues a Estêvão no gramado, pela presidente Leila Pereira e o coordenador da base João Paulo Sampaio. Visivelmente emocionado, o garoto ergueu os braços para saudar os torcedores e foi ovacionado pelos presentes no Allianz Parque.

Estêvão ainda atuará em mais compromissos oficiais com o clube. No domingo (01), enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, além de participar da disputa do Mundial de Clubes, marcada para ocorrer nos Estados Unidos entre junho e julho. Somente após esse período ele se apresentará ao Chelsea, que já oficializou sua contratação.

Com 30 partidas e 10 gols na temporada, Estêvão deixa o clube como protagonista. No total, são 76 jogos pelo time profissional, com 25 gols e 14 assistências. Mesmo com a classificação já garantida, o Palmeiras encara a partida com seriedade e busca encerrar a fase de grupos com vitória.

