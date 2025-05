Everton Ribeiro enaltece campanha do Bahia no ‘grupo da morte’ da Libertadores

Everton Ribeiro lamentou a eliminação do Bahia no 'grupo da morte' da Libertadores - (crédito: - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia lutou até o fim, mas não conseguiu se classificar às oitavas de final da Libertadores. O Tricolor perdeu para o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos. Dessa forma, ficou em terceiro lugar e, como consolo, vai disputar os playoffs da Sul-Americana. O meia Everton Ribeiro, no entanto, valorizou a campanha do time baiano no “grupo da morte”.

“Fizemos uma boa Libertadores. Criamos a expectativa em um grupo tão difícil, mas erros cobram caro. Não só individuais, mas os coletivos. No momento chave, faltou experiência. Foi um passo. Precisamos pensar cada vez maior e seguir com os objetivos. Vamos tentar trazer o Bahia no ano que vem para esta competição e colocar para disputar títulos”, disse o camisa 10.

Jogando fora de casa, o Bahia até saiu na frente do placar com Jean Lucas, aos 10 minutos. Apesar da obediência tática, o time baiano não conseguiu transformar isso em um grande volume de chances. Dessa forma, o Internacional conseguiu reagir. Assim, empatou com Vitinho, aos 12 do primeiro tempo, e depois virou com Borré, aos 31 da etapa final.

Com a vitória, o Internacional terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com 11 pontos. O Bahia, por sua vez, ficou em terceiro, com sete. Contudo, vai disputar os playoffs da Sul-Americana. Já o Atlético Nacional, da Colômbia, ficou com a segunda colocação, com nove pontos, e também se classificou às oitavas de final da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.