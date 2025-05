João Gomes acompanha Flamengo no Maracanã e se junta a outros nomes da base rubro-negra

João Gomes no meio dos torcedores no Maracanã - (crédito: Foto: Divulgação / Flamengo)

O Flamengo recebe nesta quarta-feira (28) o Deportivo Táchira, no Maracanã, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. Em busca da classificação, o time conta com um apoio muito especial vindo das arquibancadas: João Gomes, cria do Rubro-Negro.

Atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, o volante assiste à partida diretamente do Setor Norte, espaço ocupado pelas principais torcidas organizadas do clube. Durante a tarde, ele já havia anunciado nas redes sociais que compareceria ao local para torcer pelo Flamengo.

Além de João Gomes, outros nomes conhecidos também estiveram no Maraca. Vini Jr. e Lucas Paquetá, dois dos principais nomes revelados na Gávea nos últimos anos, acompanharam o confronto em camarotes. O primeiro é o atual melhor jogador mundo enquanto o segundo vive uma situação complicada envolvendo a máfia de apostas.

A lista de presenças ilustres ainda inclui o lateral-direito Rodinei, hoje no Olympiacos, e o zagueiro Alexsandro Ribeiro, convocado para a Seleção Brasileira e atualmente no Lille. Todos estão de férias no futebol europeu e vieram curtir a folga no Maracanã.

Com a fase de grupos chegando ao fim, o Flamengo depende apenas de uma vitória simples para garantir a vaga no mata-mata do torneio continental.

