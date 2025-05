Roger Machado agradece confiança dos torcedores do Inter: ‘Que possam ficar felizes’

Nesta quarta-feira (28), o Internacional venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio, e garantiu a liderança do Grupo F da Libertadores. Com 11 pontos, o Colorado superou Atlético Nacional-COL e Nacional-URU em uma das chaves mais equilibradas da competição. Após a partida, o técnico Roger Machado destacou a importância do resultado e o papel da torcida durante a campanha.

“Te confesso que o que queríamos era classificar. A vitória aqui e o resultado paralelo nos colocaria em primeiro lugar. Isso veio e a classificação aconteceu num grupo muito difícil”, afirmou o treinador na entrevista coletiva após a partida.

Durante sua fala, Roger fez questão de ressaltar o apoio recebido pelas arquibancadas, especialmente nos períodos mais turbulentos da fase de grupos. “Agradeço a confiança do torcedor nesses momentos de instabilidade. Embora, por vezes, ele não entenda algumas escolhas, uma coisa tenho que enaltecer é a confiança que o torcedor teve no nosso trabalho.”

O técnico também garantiu comprometimento para a sequência da competição continental. “O torcedor pode ter certeza que vamos trabalhar para que a gente vença, classifique e o torcedor possa ficar feliz”, completou.

Com o resultado, o Internacional aguarda o sorteio das oitavas de final, já com a vantagem de decidir em casa, graças à liderança conquistada no grupo.

