Rogério Ceni destaca ‘falta de maturidade’ do Bahia na Libertadores

Rogério Ceni apontou a falta de maturidade como fator determinante para a eliminação do Bahia ainda na fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira (28), o time perdeu por 2 a 1 para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, e fechou na terceira posição do Grupo F, com sete pontos. O Colorado foi o vencedor da chave, com 11 somados, e o Atlético Nacional terminou como vice-líder, com nove.

O Bahia chegou a largar na frente com Jean Lucas aos nove minutos da etpaa final, mas levou o empate logo na sequência após a zaga se atrapalhar com um chutão. Esse, aliás, foi o lance apontado por Ceni como o crucial para a eliminação tricolor.

“Hoje (quarta), fizemos o mais difícil: um bom jogo no primeiro tempo, de controle de espaços, fizemos o gol, mas tomamos um 39 segundos depois que a bola sai. Falta um pouco de maturidade para uma competição dessas”, afirmou Ceni, irritado.

“Você não pode vir aqui, fazer a parte mais difícil, que é se sustentar no jogo, sair na frente, fazer um jogo igual. E nem foi uma jogada criada, um chutão sem nexo para a frente e a gente não consegue se sustentar. Lógico que o psicológico sofre um pouco mais, mas o ponto chave do jogo foi tomar um gol quando a bola sai, zagueiro chuta, a gente sofre o gol e dá adeus à competição”, acrescentou.

Bahia repete falha que custou eliminação

Por fim, Rogério Ceni reiterou a falta de maturidade da equipe ao citar que o Bahia não conseguiu sustentar a vantagem nas três vezes que abriu o placar nesta Libertadores.

“Foram três jogos saindo na frente e depois tomando o gol. Saímos dessa competição, vamos para a Sul-Americana, e a gente lamenta. 10 jogos na Libertadores, vínhamos muito bem, ganhamos ou empatamos os sete primeiros, mas não fizemos o dever de casa na reta final. Acho que o grupo se mostrou bem equilibrado, infelizmente não conseguimos ter a experiência, maturidade necessário para se manter na frente”, encerrou.

