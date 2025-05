Flamengo joga mal, mas vence mistão do Táchira e avança na Libertadores

Um gol de Léo Pereira, aos 21 minutos do segundo tempo, garantiu a suada classificação do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. O jogo contra o Táchira, no Maracanã, nesta quarta-feira, 28/5, pela última rodada do Grupo C, foi bem mais complicado do que se esperava. Afinal, diante de um rival que havia perdido todos os jogos anteriores e estava desfalcado, a previsão era de goleada. No entanto, o placar terminou em 1 a 0, com o Mengão só criando chances claras na etapa final e levando sufoco na reta final, com Rossi salvando. No fim, vaias dos 66.082 que quase lotaram o Maracanã. A vaga veio, mas sofrido.

O resultado garantiu a vaga ao Flamengo, mas apenas na segunda colocação do grupo, com 11 pontos. Houve um empate triplo entre Flamengo, LDU e Central Córdoba, todos com a mesma pontuação. A LDU ficou em primeiro pelo saldo de gols (4 a 3), enquanto o Central Córdoba, com saldo zero, terminou em terceiro e garantiu vaga na repescagem da Sul-Americana. O Táchira, eliminado, fechou a campanha sem ponto.

Prmeiro tempo ineficaz do Flamengo no ataque

O Flamengo foi muito irregular no primeiro tempo. Com o Táchira muito recuado, com todos os jogadores atrás da linha da bola, o time carioca teve extrema dificuldade para encontrar espaços. Levou algum perigo apenas em uma finalização de Luiz Araújo, após passe de Pedro, quando o goleiro Camargo salvou com o pé, e em um chute de Allan de fora da área.

No mais, foi um jogo morno, com muito toque de bola e pouca objetividade. O placar seguiu em 0 a 0 ao final da primeira etapa.

Alívio com gol de Leo Pereira

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou com Bruno Henrique no lugar de Michael — e bem mais focado. No primeiro minuto, BH cruzou na cabeça de Gerson, mas o meia mandou em cima do goleiro. Em seguida, Arrascaeta arriscou de fora da área, levando perigo. Os dois lances incendiaram a torcida.

Mas a bola teimava em não entrar — até os 21 minutos. Luiz Araújo cobrou falta, a bola sobrou para Wesley, que cruzou na área, e Léo Pereira mandou para o fundo do gol. Explosão no Maracanã. E alívio para a torcida.

Fla leva pressão no fim

O Fla ainda teve algumas chances para ampliar. Porém, as substituições bagunçaram o time. E o pior ficou para os acréscimos, quando o time se fechou para garantir o resultado e levou um enorme sufoco. Rossi salvou um gol inacreditável, em finalização de Cano no meio da pequena área. Beirou o inacreditável.

A vaga veio — mas acompanhada de vaias da torcida. Levar sufoco do pior time da Libertadores, que jogou com mistção por causa dos desfalques, foi de lascar. Enfim, quase um vexame.

FLAMENGO 1×0 DEPORTIVO TÁCHIRA

Grupo C da Libertadores – 6ª rodada

Data: 28/5/2025

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 66.082

Renda: R$ 3.432.494,00

Gols: Leo Pereira, 21’/2ºT (1-0)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Varela, 14’/2ºT), Gerson (Ayrton Lucas, 43’/2ºT) e Arrascaeta (Evertton Araújo, 24’/2ºT); Luiz Araújo, Michael (Bruno Henrique, Intervalo) e Pedro (Wallace Yan, 24’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

DEPORTIVO TÁCHIRA: Jesús Camargo; Rosales, Quintero (Castillo, 31’/2ºT), Sánchez e Acevedo; Requena (Fiorevanti, 39’/2ºT), Calzadilla, Saggiomo (Zuñiga, 39’/2ºT) e Cova; Bryan Castillo (Cano, 15’/2ºT) e Balza (Duarte, 15’/2ºT). Técnico: Edgar Pérez Greco.

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Keiner Jimenez (COL)

Cartões amarelos: Wesley, Arrascaeta (FLA); Requena (TAC)

Cartões vermelhos:

