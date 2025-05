Novo Almada? Botafogo se aproxima de promessa do Vélez

Montoro, promessa de 17 anos do Vélez Sarsfied, está mais próximo do Botafogo, que, nesta quinta-feira (28), encaminhou a aquisição do meia do Fortín. Ele, aliás, gostou do projeto do Alvinegro. O desejo do jovem, aliás, pesou para que as negociações avançassem.

De acordo com o site “ge”, o Glorioso e o clube argentino já trocam as minutas contratuais do jogador. A fera chegará ao Mais Tradicional por 8 milhões de dólares (R$ 45,4 milhões).

Botafogo e Vélez Sarsfield debatem, agora, em quanto tempo os cariocas vão pagar o valor e quando os argentinos vão liberar o meia para o Glorioso.

Assim como Almada, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, Montoro é cria do Vélez Sarsfield. Com três gols nesta edição da Libertadores, ele tem, na oferta do Botafogo, a oportunidade de vestir a camisa do Lyon após defender a Estrela Solitária. O Glorioso e o clube francês fazem parte da Eagle Holding, empresa do sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor.

Perto do Botafogo, Montoro, por sinal, não foi relacionado para a partida do Vélez Sarsfield, contra o Peñarol, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em Montevidéu. Já classificados, os dois times definem quem avançará na liderança e na segunda colocação da chave.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.