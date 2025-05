Fagner vê lições para aproveitar com eliminação na Sul-Americana

Eliminado da Sul-Americana, o Cruzeiro não tinha muitos motivos para correr na última rodada. Dessa forma, empatou sem gols com o Unión Santa Fé, da Argentina, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, e se despediu da competição, assim como os argentinos. Contudo, apesar da eliminação, o lateral-direito Fagner vê lições para aproveitar no restante da temporada.

“Foi um jogo diferente. Poderíamos ter mais frieza no último terço do campo, mas pecamos no último passe. Ficamos chateados por não vencer, mas agora temos que descansar porque temos um jogo importante no fim de semana. Temos que tirar lições da Sul-Americana. Não fomos bem e que um clube da grandeza do Cruzeiro tinha que estar na próxima fase, mas infelizmente não conseguimos. Começamos mal e não deu tempo de reagir”, disse o lateral.

Cruzeiro e Unión Santa Fé entraram em campo já eliminados. Portanto, protagonizaram uma partida morna. O técnico Leonardo Jardim poupou os principais jogadores e colocou um time misto em campo. Assim, a Raposa teve dificuldades para criar jogadas devido a falta de entrosamento. Dessa forma, o jogo teve poucas oportunidades para os dois lados.

Com o empate, o Cruzeiro se despede da Sul-Americana em terceiro lugar, com cinco pontos. Já o Unión Santa Fé, por sua vez, foi o lanterna do Grupo E, com quatro. Mushuc Runa garantiu vaga direta nas oitavas de final, enquanto o Palestino vai disputar o playoff com os terceiros da Libertadores. A Raposa volta a campo no domingo (1), às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Mineirão, pelo Brasileirão.

