Paulinho ressalta confiança após primeiro gol pelo Palmeiras

O Palmeiras teve uma noite muito especial na noite desta quarta-feira (28). Na despedida do craque Estêvão do Allianz Parque, o Verdão goleou o Sporting Cristal por 6 a 0 e terminou a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento.

Em uma noite de vários destaques, que também brilhou foi Paulinho. O atacante, que chegou ao clube com status de maior contratação da janela, marcou o seu primeiro gol com a camisa alviverde. O jogador não escondeu a felicidade e disse que ainda está na fase de adaptação por conta do controle de carga.

“Tô muito feliz pelo meu gol. Depois de um momento muito difícil que eu passei desde o ano passado, por causa da lesão que eu passei. Ainda estamos no processo de adaptação por conta do controle de carga. Estou feliz por ter contribuído com uma assistência também, para poder seguir com confiança e conquistar mais coisas aqui no Palmeiras”, enfatizou em entrevista à TV Globo.

Mesmo tendo uma noite especial, Paulinho não deixou de enaltecer a estrela do jogo. O atacante afirmou que se sente feliz por ter ajudado na performance do futuro jogador do Chelsea e também comentou a importância do resultado para todo o elenco.

“Estou muito feliz com a vitória, um jogo muito importante para dar confiança para o time todo. Claro que teve um dia especial por causa do Estêvão, o último jogo dele aqui no Allianz. A gente fica feliz de ter contribuído de alguma forma para a performance dele. Que ele tenha muito sucesso lá fora e na carreira em si”, destacou.

