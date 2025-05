Herói do Flamengo, Léo Pereira valoriza classificação: ‘Tentamos dar o nosso melhor’

Herói da classificação do Flamengo na Libertadores, Léo Pereira destacou o esforço da equipe para buscar a vaga nas oitavas de final da competição. Afinal, o Rubro-Negro ficou em situação delicada, mas conseguiu melhorar o desempenho e fez o dever de casa nas últimas duas partidas da fase de grupos. O zagueiro, por sinal, fez o gol salvador contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, no Maracanã.

“Não pensamos na quantidade de gols, e sim em vencer a partida. Quanto mais fizéssemos, deixaria numa situação melhor. Mas fizemos aquilo que deu. Nosso primeiro tempo foi um pouco abaixo, escolhemos muitas jogadas erradas e poderíamos ter escolhido melhor. Mas conquistamos os três pontos, sabíamos que seria difícil. Eles jogaram o jogo de vida deles e nós tentamos dar o nosso melhor”, disse.

Foi um jogo muito truncado e nervoso. Contudo, Léo Pereira fez o gol salvador aos 21 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Flamengo se classificou em segundo lugar, com 11 pontos, ultrapassando o Central Cordoba, da Argentina, no saldo de gols. A LDU, do Equador, se classificou em primeiro, com a mesma pontuação, por causa de um gol a mais de saldo (4 contra 3).

Após a vitória sobre o Deportivo Táchira, o Flamengo volta a campo contra o Fortaleza, domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. Aliás, este será o último jogo do Rubro-Negro antes do Mundial de Clubes da Fifa. O time comandado por Filipe Luís estreia contra o Espérance, da Tunísia, dia 16, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

