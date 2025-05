Estêvão promete retorno ao Palmeiras após se despedir do Allianz

A noite desta quarta-feira (28) ficará marcada no coração do torcedor do Palmeiras. A goleada de 6 a 0 para cima do Sporting Cristal não só coroou o 100% de aproveitamento alviverde na fase de grupos, mas também ficará na história como a despedida de Estêvão do Allianz Parque.

Um dos principais jogadores promovidos pela base do clube nos últimos anos, Estêvão irá para o Chelsea após a disputa do Super Mundial de Clubes. O jovem atacante comentou sobre o sentimento antes da partida e descreveu como foram as sensações ao longo do dia.

“Diferente não, mas foi emocionante. Saber que eu não vou estar mais pegando esse caminho do Allianz, não vou estar fazendo minha preparação aqui. Mas eu espero que seja um até logo, então com certeza foi um dia bastante emocionante, com uma mistura de sentimentos”, descreveu.

Estêvão marcou um gol e deu uma assistência na goleada. Aos 15 minutos do segundo tempo, foi substituído, sendo ovacionado por todo o estádio. O craque disse que já havia sido comunicado da alteração na etapa final e destacou que conseguiu aproveitar a partida da melhor maneira possível.

“Eu já sabia antes do jogo. Eu estava passando, cumprimentando todo mundo, e o auxiliar do Abel veio e falou para eu aproveitar bastante, dar o meu máximo hoje, desfruta, porque eu ia sair no começo do segundo tempo. Foi o que eu fiz, joguei leve, joguei solto e aproveitando ao máximo esse momento com essa torcida maravilhosa e com meus companheiros, não poderia ser melhor”, enfatizou.

Eu vou, mas um dia eu volto

Antes mesmo de ir embora, o jogador já prometeu voltar. Estêvão, que chegou ao Palmeiras em 2021, admite que se tornou torcedor do clube e que ama tudo que envolve o Alviverde. O ídolo espera que, no futuro, tenha uma oportunidade de defender o Verdão novamente.

“Eu falo que eu virei um palmeirense, me apaixonei por essa torcida, por esse estádio, por tudo que o Palmeiras representa. Então claro que, se tiver uma oportunidade lá na frente, com certeza vou estar podendo retornar”, ressaltou.

Despedida contra o Cruzeiro

O último ato de Estêvão no Brasil será contra o Cruzeiro, no próximo domingo (01), pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa foi o primeiro clube do jogador, ainda nos tempos em que era chamado de “Messinho”. O craque acredita que será um duelo de muita emoção por conta do envolvimento que teve com o clube mineiro.

“Sou eternamente grato a tudo que o Cruzeiro me proporcionou, tudo que o Cruzeiro fez por mim. Vai ser muito emocionante para mim também. É um lugar onde eu comecei, fui formado, mudei de lugar. Com certeza o Cruzeiro está no meu coração”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.