Arrascaeta desfalca Flamengo na ida das oitavas e lamenta 2º lugar na Libertadores

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), no Maracanã, e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. No entanto, a classificação em segundo lugar no Grupo C trouxe uma baixa importante: Arrascaeta está suspenso e não poderá atuar no jogo de ida do mata-mata após receber cartão amarelo por simulação.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 caiu na área após uma disputa de bola e reclamou de pênalti. O árbitro Carlos Ortega interpretou o lance como simulação e aplicou o cartão. Com isso, o uruguaio cumprirá suspensão automática no primeiro confronto do mata-mata.

Após a partida, Arrascaeta deu entrevista na zona mista e admitiu a dificuldade do jogo e a frustração por não ter conseguido a liderança do grupo:

“Ficou demonstrado que não tivemos um jogo fácil. A gente sabe que cada jogo vai ser muito difícil dentro de casa, fora de casa. Como falei, queríamos passar em primeiro. Não deu.”

Mesmo com a atuação abaixo do esperado, o meia valorizou o resultado:

“Nós ganhamos o jogo, que era o mais importante. Muitas vezes a gente joga bem e não consegue o resultado. Hoje o que nós queríamos era o resultado, o mais importante.”

Com 11 pontos, o Flamengo avançou em segundo no grupo, atrás da LDU pelo saldo de gols. O Central Córdoba, que também terminou com 11, foi eliminado. O adversário rubro-negro nas oitavas será conhecido na próxima segunda-feira (2), em sorteio da Conmebol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.