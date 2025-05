Neymar diz que Santos precisa de ‘vergonha na cara’ para espantar crise

O Santos vive um momento complicado na temporada e nem amistoso a equipe vem conseguindo um resultado positivo. Após a partida contra o RB Leipzig, onde o time alemão venceu o Peixe por 3 a 1, Neymar falou sobre a crise vivida do time, que também foi eliminado na Copa do Brasil e está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Na visão do craque, a zona de rebaixamento não assusta, mas os jogadores precisam de ”vergonha na cara” para tirar o Santos desta situação.

“Com certeza, a gente tem elenco para isso. Óbvio que o lugar que a gente está hoje não é legal para ninguém. Os torcedores estão chateados, bravos, de estar vivendo isso novamente. Nós, jogadores, mais ainda, porque a gente sabe do elenco que a gente tem, não é para estar nesta situação, com certeza”, disse Neymar, que prosseguiu.

“Depende de nós. Depende somente dos jogadores. Por mais que os torcedores fiquem nervosos, bravos, eles não vão entrar em campo para solucionar nada. Somos nós que temos de ter vergonha na cara e jogar futebol que a gente sabe. Se todo mundo jogar o futebol que a gente sabe, com certeza o Santos pode estar lá em cima”, concluiu.

Neymar quer voltar a estar 100%

Agora, Neymar espera ajudar mais neste momento complicado. Contudo, para isso, espera estar 100% para os próximos jogos, mesmo com um temor de se lesionar novamente.

“Óbvio (dá medo no retorno). Quem já passou por uma situação ruim já sabe. O Lasmar já tinha me comunicado que eu teria muitas lesões, ‘isso não pode te afetar psicologicamente’. Me preparei muito. Por mais triste que seja, tive de me preparar bastante. Com certeza nesses jogos eu venho poupando, escolhendo as jogadas certas para fazer, dá aquele medinho de sentir de novo. Mas é uma coisa que eu não quero. Mas não é uma coisa que eu controlo. Faz parte. Todo atleta, quando está nesta situação, escolhe as boas jogadas. Estou trabalhando para estar 100% fisicamente”, finalizou.

