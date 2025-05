De férias no Rio, Artur Jorge se reúne com jogadores do Botafogo

Artur Jorge ao lado de jogadores do Botafogo, com quem emendou conquistas em 2024 - (crédito: Foto: Reprodução)

De volta ao Rio de Janeiro para curtir as férias, Artur Jorge, atual treinador do Al-Rayyan, se encontrou com o parte do grupo de jogadores campeões da Libertadores e do Brasileirão em 2024. Assim, o comandante matou a saudade dos ex-comandados que brilharam pelo Botafogo na temporada passada, em um almoço na Barra da Tijuca.

Nesse sentido, marcaram presença Marlon Freitas, Igor Jesus, Marçal, Gregore, Danilo Barbosa, Cuiabano e Kauê. Além dos atletas do Alvinegro, Luiz Henrique, agora do Zenit, também participou do encontro.

O técnico português estava acompanhado dos auxiliares Franclim Carvalho e João Cardoso e do preparador físico Tiago Lopes, com quem trabalha no Qatar.

Em campo, o Alvinegro bateu a Universidad de Chile por 1 a 0 e conquistou a classificação às oitavas da Libertadores. Alguns membros da comissão técnica de Artur Jorge acompanharam o jogo em um dos camarotes, porém o comandante não esteve presente.

Quem não esteve presente no encontro, mas celebrou a vitória com um a menos foi John Textor, dono da SAF da Estrela Solitária. O empresário, então, utilizou sua rede social para relembrar a decisão do torneio continental de 2024, quando o Botafogo ficou com o título, mesmo com a expulsão de Gregore no início da partida. Na terça-feira (27), foi a vez de Jair receber o vermelho ainda no primeiro tempo.

“O Botafogo se classificou na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025 com desempenho espetacular, após sofrer expulsão aos 27 minutos. A história se repete! OK, homens, não vamos ficar muito bons nesta coisa de 10 contra 11!”, disse.

Olho na agenda

O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (1), diante do Santos, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Em seguida, na quarta-feira (4), os comandados do técnico Renato Paiva medem forças com o Ceará, no Nilton Santos, às 20h (de Brasília), em jogo adiado pela 10ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.