Diretor afirma que Al-Nassr não desistiu de renovação com Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo em ação com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita - (crédito: Foto: Abdullah Ahmed/Getty Images)

Apesar de Cristiano Ronaldo ter dado sinais de que está de saída do Al-Nassr, segundo o jornal “Marca”, o clube saudita ainda não desistiu de renovar o contrato com o craque português. Assim, o diretor esportivo, Fernando Hierro concedeu uma entrevista coletiva, nesta quinta-feira (29), e se mostrou esperançoso ao falar sobre a permanência do atacante, que tem contrato até 30 de junho.

“O Cris está agora com a seleção, com alguns dias de folga. O contrato dele vai até 30 de junho. Continuaremos trabalhando para que todas as partes cheguem a um acordo. Sem dúvida, seguiremos trabalhando para garantir a permanência dele. A forte pressão de todo o país para que ele fique também será muito importante para ele”, disse.

” Ele abriu o futebol deste país para o mundo. Ele é um fenômeno, teve a coragem de vir, de estar aqui, de abrir a liga saudita para o mundo. É um marco extraordinário. Desde a sua chegada, jogadores de alto nível vieram para cá. Ele abriu todas as portas . A partir disso, as pessoas estão fazendo um trabalho extraordinário. Eles estão se esforçando”, completou.

Recentemente, após a derrota do Al-Nassr para o Al-Fateh por 3 a 2, Cristiano Ronaldo fez um post enigmático em suas redes sociais, que deixa em aberto sua continuidade no clube.

O craque tem recebido sondagens de outros clubes, inclusive para a disputa do Mundial dos Clubes. Até então, ele disputou 111 jogos, fez 99 gols e deu 19 assistências em sua passagem de três anos pela Arábia Saudita.