São Paulo quita dívida com elenco por premiação pendente de 2024

O São Paulo encerrou uma dívida importante com o elenco. Antes de enfrentar o Mirassol, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria se reuniu com os jogadores para informar que os valores referentes à premiação pela classificação para a Conmebol Libertadores deste ano seriam pagos. Assim, o valor caiu pouco tempo depois do embate no Morumbis.

No ano passado, o time terminou o Brasileirão em sexto lugar, com 59 pontos e garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A classificação garantia um ”bicho” ao elenco, que teria direito a receber um valor, não revelado, pelo objetivo alcançado. A questão não estava sendo vista internamente como um atraso, porque não havia uma promessa de data para o pagamento.

Contudo, tanto a diretoria quanto os jogadores entendiam que o pagamento precisava estar sendo realizado o quanto antes pelo momento na temporada. Afinal, o São Paulo encerrou a fase de grupos da Libertadores na última terça-feira (27) e o bônus de ter se classificado para a competição ainda não havia sido pago.

A Conmebol paga US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões) para cada jogo fora de casa e mais US$ 330 mil (cerca de R$ 1,9 milhão) por vitória na Libertadores. O repasse, porém, não é imediato. Afinal, a entidade encaminha o valor para a CBF, que depois encaminha aos clubes.

São Paulo avança em primeiro na Libertadores

O Tricolor, nesta fase de grupos, lucrou pouco mais de R$25 milhões pela campanha. Afinal, a equipe de Luis Zubeldía venceu quatro jogos, sendo os três fora de casa, além de empatar dois confrontos. Assim, terminou em primeiro no grupo D da Libertadores. com 14 pontos e a segunda melhor campanha geral.

