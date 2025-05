Fluminense aposta no ‘fator casa’ para garantir vaga nas oitavas da Sul-Americana

Após o triunfo, de virada, sobre o Vasco, o Fluminense vira a chave na temporada e volta suas atenções para a Sul-Americana. Assim, a equipe carioca mede forças, nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Once Caldas-COL no Maracanã, pela rodada final da fase de grupos do torneio continental.

Dessa forma, o Tricolor aposta no “fator casa” e no apoio da torcida para garantir a vaga na liderança do Grupo F. Afinal, o time necessita vencer para passar o adversário colombiano na classificação (12 x 10). Nos dois jogos como mandante nesta edição do torneio, os comandados do técnico Renato Gaúcho venceram San José e Unión Española.

Cabe destacar que apenas os primeiros colocados garantem vaga direta nas oitavas. Os segundos, por sua vez, terão pela frente um playoff com os terceiros colocados das chaves da Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Fluminense disputou 15 pontos como mandante e conquistou 13, algo que fez com que a equipe ocupasse a 5ª colocação, no momento.

Números como mandante na Sul-Americana

De acordo com o portal “Estatísticas Fluminense”, o time de Laranjeiras soma 72.92% de aproveitamento como mandante na história da Sul-Americana. Em 32 partidas, o Tricolor acumula 20 vitórias, 10 empates e apenas duas derrotas, com 61 gols marcados e somente 20 sofridos. Na última coletiva, Renato Gaúcho convocou a torcida para lotar o Maracanã, assim como o lateral Guga, autor do golaço contra o Cruz-Maltino.

“Desde já gostaria de chamar o nosso torcedor na próxima quinta-feira, tem que lotar o Maracanã e fazer muita pressão para que a gente também faça pressão e conquiste mais um objetivo que é classificação. Hoje eles nos apoiaram o tempo todo. Sei que é ano de eleição, mas não o torcedor não têm que vir para vaiar. Acho que hoje o grupo deu mais uma prova que o torcedor tem que confiar o tempo todo. Será um jogo difícil, um jogo tenso”, afirmou Renato Gaúcho.

“Convoco a torcida para fazer do Maracanã um caldeirão como foi na Libertadores de 2023. Que a gente possa lotar aqui, porque o apoio da torcida é fundamental. Quando eles cantam, incendeiam. Na quinta-feira, vai ser uma grande guerra com eles lotando o Maraca”, concluiu Guga.

