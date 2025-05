Barcelona divulga novas imagens da reforma do Camp Nou

Novas imagens das obras do Camp Nou, estádio do Barcelona - (crédito: Foto: Divulgação/Barcelona)

O Barcelona divulgou, nesta quinta-feira (29), novas imagens sobre a reforma do Camp Nou. Assim, as fotos mostram as melhorias no estádio, que passa por reformas desde junho de 2023, em uma vista de cima. A expectativa atual é que as obras terminem em 2026, porém o clube catalão deseja contar com a arena já na próxima temporada.

As principais novidades na reestruturação foram a instalação do gramado, da drenagem, ventilação, ar condicionado e aquecimento. Além disso, o estádio contará com a renovação do terceiro andar e das entradas.

Durante a última temporada europeia, o Barcelona fez seus jogos como mandante no Estádio Olímpico de Montjuic. Assim, a previsão inicial de retorno ao Camp Nou era em novembro do ano passado, com 60% da capacidade total. Contudo, após algumas atualizações, chegou-se à conclusão de que o estádio não ficaria pronto no segundo semestre.

Segundo o clube, os atrasos nas obras ocorreram por conta de imprevistos com a logística de materiais, mão de obra e licenças necessárias para as mudanças no local. Outro fator determinante foram as fortes chuvas na região da Catalunha durante o mês de março.

Por fim, o projeto promete ampliar a capacidade de 99 mil para 110 mil espectadores. Nesse sentido, a arena também contará com três telões em uma estrutura suspensa e um mirante na cobertura, a maior de um estádio de futebol da Europa.

