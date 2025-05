Ação promove ‘constelação’ de Vini Jr. em São Gonçalo; veja vídeo

Vini Jr. aparece no céu de São Gonçalo, no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ganhou estrelas no formato de Vinicius Júnior na noite da última quarta-feira (28). Isso porque drones projetaram a imagem de Vini Jr. junto à de uma chuteira com a logotipo da Nike, sua patrocinadora oficial, no céu do bairro. O astro chegou ao Brasil no mesmo dia e, inclusive, marcou presença na classificação do Flamengo ao mata-mata da Libertadores, no Maracanã.

A homenagem, porém, não tem relação com a chegada do craque ao Brasil. Embora não haja nada oficial, tudo indica que a ação celebrou o lançamento de uma chuteira personalizada com o brasileiro. O espetáculo se repetiu por dois dias consecutivos e mobilizou os locais.

“Maravilhoso, muito emocionante”, comentou uma morada nas redes sociais.

Up-close with the Vinicius Jr. X Nike drone lighting up the skies over São Gonçalo ???????????? pic.twitter.com/EIwyEZkZb1 — All Things Vini (@ViniJrTalk) May 29, 2025

Conexão com as raízes e impacto social

A distância não esfriou em nada a relação do astro com sua cidade natal, aliás, pelo contrário. Mesmo após consolidar sua carreira na Europa, seguiu como presença constante no bairro onde cresceu — interagindo com moradores e participando de ações sociais. Ele treinava em escolinhas locais, como a do Flamengo e a do Canto do Rio.

Além do vínculo afetivo com São Gonçalo, o atacante desenvolve trabalhos de impacto social por meio de seu Instituto. A organização atua com foco em educação e esporte, promovendo inclusão e oportunidades em comunidades vulneráveis. Um dos projetos mais simbólicos foi implantado na Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, onde o próprio jogador estudou.

Reconhecimento internacional a Vini Jr.

Durante a cerimônia da Bola de Ouro, o camisa 7 merengue recebeu o Prêmio Sócrates como reconhecimento por seu engajamento em causas sociais.

“Estou muito feliz de receber esse prêmio, ajudar tantas pessoas no meu país, do meu bairro, da favela. Um sonho muito especial para mim estar aqui com todos vocês”, celebrou.

Ida ao Maracanã

O primeiro dia do astro no Rio teve um gostinho especial: classificação e reencontro. Além de acompanhar a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, Vinicius ainda pôde matar as saudades de Carlo Ancelotti e Lucas Paquetá. João Gomes e Rodinei também marcaram presença.