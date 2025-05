Presidente interino do Corinthians tem conversa com elenco no CT

Osmar Stabile tem conversa com jogadores do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, se reuniu nesta quinta-feira (29/5), com o elenco do Corinthians no CT Joaquim Grava. Além do mandatário, esteve presente o vice-presidente, Armando Mendonça, e o executivo de Futebol, Fabinho Soldado. Foi o primeiro encontro dos dirigentes com o elenco, após a destituição de Augusto Melo.

Na conversa, Osmar Stabile fez questão de passar sua confiança ao elenco, além de tranquilidade. A palavra do presidente foi que os jogadores estarão blindados da crise política vivida no clube e com o foco apenas nos objetivos dentro das quatro linhas.

Osmar Stabile assumiu o cargo na última segunda-feira (26/5), data na qual os conselheiros votaram pelo impeachment de Augusto Melo. Ele seguirá no poder até a eleição dos sócios que vão definir se Augusto Melo realmente deixará o Corinthians ou voltará a presidência do clube.

Aliás, caso Augusto deixe o cargo de maneira definitiva, o clube precisa definir um novo presidente para assumir a cadeira até o fim de 2026, data marcada para o fim da gestão. Osmar Stabile deve ser um dos candidatos.

Próximo compromisso do Corinthians

Enquanto isso, o Corinthians volta a focar em seu próximo compromisso. Afinal, o Timão terá pela frente o Vitória, às 18h30, na Neo Química Arena, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

